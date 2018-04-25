Бругера: матч Джокович – Надаль сопоставим с финалом турнира «Большого шлема»

Капитан сборной Испании Серхи Бругера поделился ожиданиями от турнира в Барселоне. Бругера согласился с соотечественником, Рафаэлем Надалем, назвавшим турнир в Барселоне лучшим в категории «ATP 500».

«С каждым годом этот турнир становится всё лучше и лучше во всех аспектах: по организации, интересу болельщиков, силе игроков. В этом году сетка получилась просто невероятной, сильнейшей в истории турнира.

Встреча Надаля и Нисикори в третьем круге и возможный четвертьфинал Надаль – Джокович — сродни финалу турнира «Большого шлема». Будет очень круто», — цитирует Бругеру Tennis World USA.