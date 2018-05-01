Фрех победила Макхэйл, Зигемунд — Богдан на турнире в Рабате

Полька Магдалена Фрех (LL) пробилась во второй раунд турнира в Рабате (Марокко), одолев американку Кристину Макхэйл в двух партиях — 7:5, 7:5.



Поединок продолжался 2 часа 3 минуты. Фрех 1 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и использовала 6 брейк-пойнтов из 16. На счету Макхэйл 2 эйса, 6 двойных и 4 реализованных брейк-пойнта из 5.



Отметим, что Фрех попала в основную сетку благодаря отказу швейцарки Тими Бачински (5). Её следующей соперницей станет хорватка Яна Фетт.



Также во второй круг вышла немка Лаура Зигемунд, легко победившая румынку Ану Богдан — 6:4, 6:1. За место в четвертьфинале она будет бороться с первой сеяной, бельгийкой Элисе Мертенс (1).

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