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Фрех победила Макхэйл, Зигемунд — Богдан на турнире в Рабате

Фрех победила Макхэйл, Зигемунд — Богдан на турнире в Рабате
Теннис / WTA

Полька Магдалена Фрех (LL) пробилась во второй раунд турнира в Рабате (Марокко), одолев американку Кристину Макхэйл в двух партиях — 7:5, 7:5.

Поединок продолжался 2 часа 3 минуты. Фрех 1 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и использовала 6 брейк-пойнтов из 16. На счету Макхэйл 2 эйса, 6 двойных и 4 реализованных брейк-пойнта из 5.

Отметим, что Фрех попала в основную сетку благодаря отказу швейцарки Тими Бачински (5). Её следующей соперницей станет хорватка Яна Фетт.

Также во второй круг вышла немка Лаура Зигемунд, легко победившая румынку Ану Богдан — 6:4, 6:1. За место в четвертьфинале она будет бороться с первой сеяной, бельгийкой Элисе Мертенс (1).

Рабат 2018. 1-й круг
01 мая 2018 года, вторник. 14:20 МСК
Магдалена
Фрех
Кристина
Макхэйл
7:5 7:5
Рабат 2018. 1-й круг
01 мая 2018 года, вторник. 14:30 МСК
Лаура
Зигемунд
Ана
Богдан
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