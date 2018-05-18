Свитолина: ключом к победе над Кербер стала успешная игра в решающие отрезки

Украинская теннисистка Элина Свитолина (4) прокомментировала победу над немкой Анжеликой Кербер (11) со счётом 6:4, 6:4 в четвертьфинале турнира в Риме.



«Очень хороший поединок. Мне нужно было действовать агрессивно в ключевые отрезки матча. Думаю, именно это стало залогом успешного выступления. Я здорово играла в решающие моменты, что и предопределило итоговый результат. Не нужно забивать голову разнообразными сериями и статистикой. Я просто выхожу на корт и концентрируюсь на каждом матче, на каждом розыгрыше.



Кербер неплохо смотрелась в предыдущих раундах, поэтому стоило ожидать тяжёлой баталии. Как бы там ни было, я делаю всё, чтобы быть готовой на 100% к каждому поединку», — цитирует четвёртую ракетку мира официальный сайт тура.

Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.