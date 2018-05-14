Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул

Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.

На третьей неделе мая проходит объединённый турнир в Риме с общим призовым фондом 7,7 млн евро. По сути это генеральная репетиция перед «Ролан Гаррос».

С 1930 по 1934 год Italian Open проводился в Милане, а с 1935-го турнир разыгрывается в Риме и с тех пор не менял место и сроки проведения, а также покрытие. Соревнования проводятся на грунтовых кортах римского комплекса Foro Italiaco, на территории которого расположены также НОК Италии, центр водных видов спорта и футбольный Stadio Olimpico, являющийся домашней ареной двух итальянских футбольных топ-клубов — «Лацио» и «Рома». Комплекс сохранил в себе элементы итальянской архитектуры времён диктатора Бенито Муссолини, а первое название у него было Foro Mussolini.

Турнир WTA/Premier. Рим (Италия). Internazionali BNL d’Italia



Призовой фонд: $ 3 351 720.

Покрытие: грунт, открытые корты.

Дата проведения: 14-20 мая.

Разница во времени с Москвой: -1 час.

Заявка на турнир (от 2.04.2018): Симона Халеп (1), Каролина Возняцки (2), Гарбинье Мугуруса (3), Элина Свитолина (4), Елена Остапенко (5), Каролина Плишкова (6), Каролин Гарсия (7), Винус Уильямс (8), Дарья Касаткина (12), Анастасия Павлюченкова (25), Светлана Кузнецова (29), Мария Шарапова (41), Елена Веснина (42), Виктория Азаренко (SR), Роберта Винчи (WC), Сара Эррани (WC), Франческа Скьявоне (WC), Саманта Стосур (WC), Наталья Вихлянцева (Q).



Полный список участников.



Отказались от участия: Юлия Гёргес (13), Элисе Мертенс (20), Ализе Корне (37), Серена Уильямс (SR).

Снялись с турнира: Петра Квитова (10), Екатерина Макарова (32), Катрин Беллис (43).

Действующий победитель: Элина Свитолина.



Рекордсменкой по количеству побед на Открытом чемпионате Италии является американка Крис Эверт — пять, по четыре раза отличились аргентинка Габриэла Сабатини, испанка Кончита Мартинес и Серена Уильямс. Три победы на счету Марии Шараповой. В прошлом году россиянка, возвращавшаяся в тур после дисквалификации, получила «уайлд-кард» от организаторов турнира в Риме, но не доиграла матча второго круга из-за травмы, после чего вернулась в тур только в августе. А чемпионкой тогда стала украинка Элина Свитолина, которая приехала защищать титул.

Под двумя первыми номерами посеяны Симона Халеп и Каролина Возняцки, которые вновь могут поменяться местами в рейтинге, если румынка добьётся результата значительно хуже, чем прошлогодний финал. Из россиянок в сетке помимо Шараповой значатся Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Светлана Кузнецова и Елена Веснина. Из-за вирусной инфекции с турнира снялась Екатерина Макарова, но зато через квалификацию в основу пробилась Наталья Вихлянцева. Продолжает свой европейский вояж финалистка-2013 Виктория Азаренко из Беларуси.

«Позитив, которым веет от Хогстедта, хорошо сказывается на Шараповой» Анна Чакветадзе в своей колонке оценила выступления россиян в первой части грунтового сезона и порассуждала об их шансах на «Ролан Гаррос».

Турнир ATP World Tour Masters 1000. Рим (Италия). Internazionali BNL d’Italia



Призовой фонд: € 4 872 105.

Покрытие: грунт, открытые корты.

Дата проведения: 13–20 мая.

Разница во времени с Москвой: -1 час.

Заявка на турнир (от 2.04.2018): Рафаэль Надаль (1), Марин Чилич (3), Александр Зверев (4), Григор Димитров (5), Хуан-Мартин дель Потро (6), Доминик Тим (7), Кевин Андерсон (8), Джон Иснер (9), Карен Хачанов (40), Даниил Медведев (49).

Полный список участников.

Отказались от участия: Роджер Федерер (2), Роберто Баутиста-Агут (17), Чхун Хён (19), Милош Раонич (22), Ник Кирьос (24), Филип Краинович (27), Энди Маррей (30), Андрей Рублёв (35), Жо-Вильфрид Цонга (37), Паоло Лоренци (WC).

Действующий победитель: Александр Зверев.

Рекордсменом по количеству титулов в столице Италии является Рафаэль Надаль – семь (2005–2007, 2009, 2010, 2012, 2013). Из-за поражения в Мадриде он только что потерял звание первой ракетки мира – оно досталось Роджеру Федереру. Но если испанец завоюет титул в Риме, то уже через неделю вернётся на вершину и продержится на ней как минимум до конца «Ролан Гаррос». Действующим чемпионом Рима является Александр Зверев, который начал год назад коллекционировать победы на «Мастерсах» и на только что завершившемся турнире в Мадриде довёл количество своих побед на подобных соревнованиях уже до трёх. Одним из главных претендентов на победу в Риме-2018 кроме этой пары является также Доминик Тим, только что обыгравший в Мадриде Надаля. Из россиян в столице Италии выступят Карен Хачанов и Даниил Медведев, а Андрей Рублёв пропускает из-за травмы уже 4-й турнир подряд.