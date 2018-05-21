Мате Павич стал первой ракеткой мира в парном разряде

В новой версии парного рейтинга ATP от 21 мая хорватский теннисист Мате Павич поднялся на первую строчку. Лучший из россиян, Карен Хачанов, располагается на 64-й позиции.
Парный рейтинг ATP. 21 мая
1 (5). Мате Павич (Хорватия) — 7080.
2 (1). Лукаш Кубот (Польша) — 7050.
3 (2). Марсело Мело (Бразилия) — 7050.
4 (6). Оливер Марах (Австрия) — 7010.
5 (3). Боб Брайан (США) — 6720.
5 (3). Майк Брайан (США) — 6720.
7 (7). Джон Пирс (Австралия) — 6070.
8 (8). Хенри Континен (Финляндия) — 5980.
9 (9). Жан-Жюльен Роже (Нидерланды) — 5250.
10 (7). Хуан-Себастьян Кабаль (Колумбия) — 5180.
...
64 (67). Карен Хачанов (Россия) — 1275.
Павич станет первой ракеткой мира в парном разряде