Павич станет первой ракеткой мира в парном разряде

Хорватский теннисист Мате Павич займёт первую строчку в обновлённом рейтинге ATP в парном разряде.



24-летний уроженец Сплита станет самым молодым лидером парного рейтинга со времён американца Тодда Вудбриджа, который взобрался на первую строчку мировой классификации в 1996 году.



Павич сумел выйти в лидеры рейтинга после поражения поляка Лукаша Кубота и бразильца Марсело Мело в четвертьфинале на турнире в Риме. Лидеры посева уступили колумбийцам Хуану Себастьяну Кабалю и Роберту Фаре со счётом 3:6, 5:7. Таким образом, польско-бразильский дуэт в обновлённом рейтинге покинет первую строчку.