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Павич станет первой ракеткой мира в парном разряде

Павич станет первой ракеткой мира в парном разряде
Теннис / ATP

Хорватский теннисист Мате Павич займёт первую строчку в обновлённом рейтинге ATP в парном разряде.

24-летний уроженец Сплита станет самым молодым лидером парного рейтинга со времён американца Тодда Вудбриджа, который взобрался на первую строчку мировой классификации в 1996 году.

Павич сумел выйти в лидеры рейтинга после поражения поляка Лукаша Кубота и бразильца Марсело Мело в четвертьфинале на турнире в Риме. Лидеры посева уступили колумбийцам Хуану Себастьяну Кабалю и Роберту Фаре со счётом 3:6, 5:7. Таким образом, польско-бразильский дуэт в обновлённом рейтинге покинет первую строчку.

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