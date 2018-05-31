Фоньини: разговоры о Next Gen — дерьмо, мне не нравится такое внимание к ним

Итальянец Фабио Фоньини не слишком лестно отозвался о повышенном внимании к молодому поколению теннисистов.



«Все эти разговоры о новом поколении считаю дерьмовыми. Мне не нравится такое внимание к этому. Рафа в 18 лет выиграл первый «Ролан Гаррос». Сейчас у нас есть Шаповалов, который занимает 25-е место в мире и, конечно, прогрессирует, но играет сначала на корте Сюзанн Ленглен, потом на корте номер один. Когда посмотрел расписание дня и обнаружил, что, например, Мугуруса с Кузнецовой играли на более дальнем корте, то был сбит с толку», — приводит слова Фоньини Ubitennis.