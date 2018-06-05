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Тим обыграл А. Зверева и стал первым полуфиналистом «Ролан Гаррос»

Тим обыграл А. Зверева и стал первым полуфиналистом «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Австрийский теннисист Доминик Тим, посеянный на Открытом чемпионате Франции под седьмым номером, вышел в полуфинал, в трёх сетах обыграв представителя Германии Александра Зверева (2) со счётом 6:4, 6:2, 6:1. 21-летний уроженец Гамбурга по ходу встречи испытывал проблемы с задней поверхностью бедра. Теннисисты провели на корте 1 час 50 минут. Доминик 5 раз подал навылет, активно выиграл 25 очков и совершил 20 невынужденных ошибок. На счету его соперника 2 эйса, 19 виннеров и 42 ошибки.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Тим — А. Зверев на «Ролан Гаррос».

За выход в финал «Ролан Гаррос» Тим поспорит либо с итальянцем Марко Чеккинато, либо с сербом Новаком Джоковичем (20). Отметим, что Доминик в третий раз подряд вышел в полуфинал «Ролан Гаррос». В предыдущие годы на этой стадии он проигрывал соответственно Джоковичу и Рафаэлю Надалю.

Ролан Гаррос (м) 2018. 1/4 финала
05 июня 2018 года, вторник. 15:10 МСК
Доминик
Тим
Александр
Зверев
6:4 6:2 6:1
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