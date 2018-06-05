Борьба Касаткиной за 1-й большой полуфинал. Матчи 10-го дня «Ролан Гаррос»

Во вторник, 5 июня, на «Ролан Гаррос» начнутся четвертьфиналы в одиночном разряде. Будут сыграны 4 матча в нижних половинах сеток – по 2 у мужчин и женщин. На двух главных аренах пройдут поединки Доминик Тим (7) — Александр Зверев (2), Слоан Стивенс (10) — Дарья Касаткина (14), Юлия Путинцева— Мэдисон Кис (13) и Марко Чеккинато — Новак Джокович (20). Предлагаем вашему вниманию расписание матчей дня с историей встреч соперников и прогнозами.
«Ролан Гаррос». День 10-й. 5 июня, вторник. Начало матчей в 14:00 (15:00 мск)
Court Philippe-Chatrier
Доминик Тим (Австрия, 7) — Александр Зверев (Германия, 2)
Court Philippe-Chatrier. 1-й запуск (15:00).
Личные встречи: 4-2 (Мюнхен, Ницца, «Ролан Гаррос»-2016, Роттердам-2017 – Пекин-2016, Мадрид-2018).
Рейтинг: 8-3.
Прогноз букмекеров: 1.55 – 2.30.
Прогноз «Чемпионата»: победа Тима в четырёх сетах.
Слоан Стивенс (США, 10) — Дарья Касаткина (Россия, 14)
Court Philippe-Chatrier. 2-й запуск (около 17:00).
Личные встречи: 1-1 (Чарльстон-2016 – Индиан-Уэллс-2018).
Рейтинг: 10-14.
Прогноз букмекеров: 1.95 – 1.80.
Прогноз «Чемпионата»: победа Стивенс в трёх сетах.
Court Suzanne-Lenglen
Юлия Путинцева (Казахстан) — Мэдисон Кис (США, 13)
Court Suzanne-Lenglen. 1-й запуск (15:00).
Личные встречи: 1-0/3-0 (Траралгон-юн, Эдди Херр-2010, Токио-2016).
Рейтинг: 98-13.
Прогноз букмекеров: 3.55 – 1.25.
Прогноз «Чемпионата»: победа Кис в двух сетах.
Марко Чеккинато (Италия) — Новак Джокович (Сербия, 20)
Court Suzanne-Lenglen. 2-й запуск (около 16:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 72-22.
Прогноз букмекеров: 6.75 – 1.08.
Прогноз «Чемпионата»: победа Джокович в трёх сетах.