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Расписание теннисных матчей «Ролан Гаррос»-2018. 5 июня

Дарья Касаткина
Даниил Сальников
Фото: Cameron Spencer/Getty Images
Борьба Касаткиной за 1-й большой полуфинал. Матчи 10-го дня «Ролан Гаррос»
Касаткина сражается за первый полуфинал на ТБШ со Стивенс. Тим спорит со Зверевым, Джокович – с Чеккинато, а Путинцева – с Кис.
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Во вторник, 5 июня, на «Ролан Гаррос» начнутся четвертьфиналы в одиночном разряде. Будут сыграны 4 матча в нижних половинах сеток – по 2 у мужчин и женщин. На двух главных аренах пройдут поединки Доминик Тим (7) — Александр Зверев (2), Слоан Стивенс (10) — Дарья Касаткина (14), Юлия ПутинцеваМэдисон Кис (13) и Марко ЧеккинатоНовак Джокович (20). Предлагаем вашему вниманию расписание матчей дня с историей встреч соперников и прогнозами.

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LIVE 9-го дня «Ролан Гаррос» – Серена снялась, цитаты из книги Шараповой, Касаткина выбила Возняцки, Надаль и Халеп в борьбе за 1-е место.

«Ролан Гаррос». День 10-й. 5 июня, вторник. Начало матчей в 14:00 (15:00 мск)

Мужчины. 1/4 финала. Сетка

Женщины. 1/4 финала. Сетка

Court Philippe-Chatrier

Доминик Тим (Австрия, 7) — Александр Зверев (Германия, 2)
Court Philippe-Chatrier. 1-й запуск (15:00).
Личные встречи: 4-2 (Мюнхен, Ницца, «Ролан Гаррос»-2016, Роттердам-2017 – Пекин-2016, Мадрид-2018).
Рейтинг: 8-3.
Прогноз букмекеров: 1.55 – 2.30.
Прогноз «Чемпионата»: победа Тима в четырёх сетах.

Текстовая трансляция

Слоан Стивенс (США, 10) — Дарья Касаткина (Россия, 14)
Court Philippe-Chatrier. 2-й запуск (около 17:00).
Личные встречи: 1-1 (Чарльстон-2016 – Индиан-Уэллс-2018).
Рейтинг: 10-14.
Прогноз букмекеров: 1.95 – 1.80.
Прогноз «Чемпионата»: победа Стивенс в трёх сетах.

Текстовая трансляция

Court Suzanne-Lenglen

Юлия Путинцева (Казахстан) — Мэдисон Кис (США, 13)
Court Suzanne-Lenglen. 1-й запуск (15:00).
Личные встречи: 1-0/3-0 (Траралгон-юн, Эдди Херр-2010, Токио-2016).
Рейтинг: 98-13.
Прогноз букмекеров: 3.55 – 1.25.
Прогноз «Чемпионата»: победа Кис в двух сетах.

Марко Чеккинато (Италия) — Новак Джокович (Сербия, 20)
Court Suzanne-Lenglen. 2-й запуск (около 16:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 72-22.
Прогноз букмекеров: 6.75 – 1.08.
Прогноз «Чемпионата»: победа Джокович в трёх сетах.

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