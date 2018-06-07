Саккари, Богдан, Макхэйл и Пуиг снялись с турнира в Ноттингеме

Представительница Греции Мария Саккари, румынка Ана Богдан, американка Кристина Макхэйл и пуэрториканка Моника Пуиг снялись с турнира в Ноттингеме, который пройдёт с 9 по 17 июня. В сетке турнира их заменят француженка Оcеан Доден, Вера Лапко из Беларуси, хорватка Яна Фетт и китаянка Дуань Инъин.

Действующей чемпионкой турнира в Ноттингеме является представительница Хорватии Донна Векич. В прошлогоднем финале соревнований она в трёх партиях обыграла британку Йоханну Конту со счётом 2:6, 7:6 (7:3), 7:5.