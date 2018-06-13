Векич: я не ожидала, что матч будет лёгким, но и столь трудной игры не ждала

Хорватка Донна Векич прокомментировала свою победу над британкой Габриэллой Тейлор в первом круге турнира в Ноттингеме (Великобритания) со счётом 7:5, 5:7, 7:6 (7:3).

«Это был непростой матч. Я знала, что Тэйлор будет демонстрировать хороший теннис, так как она уже провела несколько поединков на траве. Для меня же это была первая игра на травяном покрытии, поэтому мне было сложно найти свой ритм. Победа на тай-брейке в решающей партии придаст мне уверенности.

Я хорошо себя чувствовала на тренировке, но тренировки всегда отличаются от матчей. Первые игры на траве каждый год получаются сложными. Я не ожидала, что матч будет лёгким, но и столь трудной игры не ждала", — цитирует Векич официальный сайт тура.