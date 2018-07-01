Возняцки стала второй в чемпионской гонке, Касаткина осталась девятой

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA датчанка Каролина Возняцки, завоевавшая титул в Истбурне, вернула себе вторую строчку, опередив чешку Петру Квитову. Другая чешская теннисистка, Каролина Плишкова, стала седьмой, опередив испанку Гарбинье Мугурусу. Россиянка Дарья Касаткина сохранила девятую позицию, Мария Шарапова опустилась на одно место и стала 20-й. Лидирует румынка Симона Халеп, возглавляющая и рейтинг 52 недель.



Чемпионская гонка WTA. 2 июля

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 5285.

2 (3). Каролина Возняцки (Дания) — 3840.

3 (2). Петра Квитова (Чехия) — 3557.

4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 3050.

5 (5). Анжелика Кербер (Германия) — 2916.

6 (6). Слоан Стивенс (США) — 2663.

7 (8). Каролина Плишкова (Чехия) — 2342.

8 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 2308.

9 (9). Дарья Касаткина (Россия) — 2230.

10 (10). Элисе Мертенс (Бельгия) — 2147.

…

20 (19). Мария Шарапова (Россия) — 1247…

57 (58). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 640…

70 (67). Анна Блинкова (Россия) — 540…

85 (85). Елена Веснина (Россия) — 437…

96 (96). Екатерина Макарова (Россия) — 388.