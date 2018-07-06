Поражение Мугурусы, победы Халеп и Кербер — в обзоре 2-го круга Уимблдона

Действующая чемпионка Уимблдона испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса не смогла пробиться в третий круг, проиграв представительнице Бельгии Элисон ван Эйтванк со счётом 7:5, 2:6, 1:6.

Первая ракетка мира румынка Симона Халеп обыграла китаянку Чжэн Сайсай со счётом 7:5, 6:0.

Немка Анжелика Кербер в трёх партиях сломила сопротивление американки Клэр Лю — 3:6, 6:2, 6:4.

Видеообзор поединков второго круга доступен на «Чемпионате». Соревнования в женском одиночном разряде на Уимблдоне завершатся 14 июля

Хачанов едва не повторил ошибку Чилича, но дожал Багдатиса Касаткина нацелилась на Сингапур, Хачанов едва не проиграл с 2-0, Мугуруса не защитила титул, а Чилич — прошлогодний финал и покинул топ-5.