Поражение Мугурусы, победы Халеп и Кербер — в обзоре 2-го круга Уимблдона

Действующая чемпионка Уимблдона испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса не смогла пробиться в третий круг, проиграв представительнице Бельгии Элисон ван Эйтванк со счётом 7:5, 2:6, 1:6.
Первая ракетка мира румынка Симона Халеп обыграла китаянку Чжэн Сайсай со счётом 7:5, 6:0.
Немка Анжелика Кербер в трёх партиях сломила сопротивление американки Клэр Лю — 3:6, 6:2, 6:4.
Видеообзор поединков второго круга доступен на «Чемпионате». Соревнования в женском одиночном разряде на Уимблдоне завершатся 14 июля
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