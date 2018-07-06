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Путинцева оскорбила судью в проигранном Касаткиной матче

Путинцева оскорбила судью в проигранном Касаткиной матче
Теннис / Уимблдон 2018

Теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева во время проигранного россиянке Дарье Касаткиной матча второго раунда Уимблдона позволила себе оскорбить судью на вышке.

В конце одного из розыгрышей Путинцева бросила ракетку, результатом чего стало предупреждение от арбитра. Уже в следующем переходе Юлия начала выяснять отношения с судьёй. Итогом непродолжительного разговора с активной жестикуляцией со стороны теннисистки стало оскорбление арбитра.

Ранее американец Джек Сок был оштрафован на $ 5 тыс. за оскорбление тренера соперника.

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