Путинцева оскорбила судью в проигранном Касаткиной матче

Теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева во время проигранного россиянке Дарье Касаткиной матча второго раунда Уимблдона позволила себе оскорбить судью на вышке.



В конце одного из розыгрышей Путинцева бросила ракетку, результатом чего стало предупреждение от арбитра. Уже в следующем переходе Юлия начала выяснять отношения с судьёй. Итогом непродолжительного разговора с активной жестикуляцией со стороны теннисистки стало оскорбление арбитра.



Ранее американец Джек Сок был оштрафован на $ 5 тыс. за оскорбление тренера соперника.