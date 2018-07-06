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Сок оштрафован на $ 5 тыс. за оскорбление тренера соперника

Сок оштрафован на $ 5 тыс. за оскорбление тренера соперника
Теннис / Уимблдон 2018

Американский теннисист Джек Сок получил штраф в $ 5 тыс. за неспортивное поведение в матче первого круга Уимблдона против итальянца Маттео Берреттини.

По ходу встречи тренер Берреттини оскорбил Сока, и между ними завязалась перепалка. Во время послематчевого рукопожатия 15-я ракетка мира сказал своему сопернику: «Кстати, твой тренер – кусок дерьма».

Месяц назад на «Ролан Гаррос» Сок поскандалил с судьёй на вышке, отреагировав на его предупреждение фразой: «Я могу делать всё что хочу. Я игрок. А вы вообще бы здесь не сидели, если бы не я».

Уимблдон (м) 2018. 1-й круг
03 июля 2018 года, вторник. 18:05 МСК
Джек
Сок
Маттео
Берреттини
7:6 7:6 4:6 5:7 2:6
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