Сок оштрафован на $ 5 тыс. за оскорбление тренера соперника

Американский теннисист Джек Сок получил штраф в $ 5 тыс. за неспортивное поведение в матче первого круга Уимблдона против итальянца Маттео Берреттини.



По ходу встречи тренер Берреттини оскорбил Сока, и между ними завязалась перепалка. Во время послематчевого рукопожатия 15-я ракетка мира сказал своему сопернику: «Кстати, твой тренер – кусок дерьма».

Месяц назад на «Ролан Гаррос» Сок поскандалил с судьёй на вышке, отреагировав на его предупреждение фразой: «Я могу делать всё что хочу. Я игрок. А вы вообще бы здесь не сидели, если бы не я».