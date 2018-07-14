Ивахненко отдала только один гейм Найдёновой на старте квалификации в Гштааде

Россиянка Валентина Ивахненко (4) уверенно вышла в финал квалификации турнира категории International в Гштааде (Швейцария), разгромив представительницу Болгарии Александрину Найдёнову — 6:1, 6:0.



Теннисистки провели на корте 53 минуты. Ивахненко выполнила 2 эйса, допустила 1 двойную ошибку и использовала 6 брейк-пойнтов из 9. На счету Найдёновой 1 подача навылет, 6 двойных и 3 упущенных брейк-пойнта.



За выход в основную сетку соревнований Ивахненко поспорит с американкой Элли Кик (12), победившей венгерку Грету Арн — 6:2, 6:2.