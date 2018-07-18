Джере обыграл Мартерера и вышел в 1/4 финала турнира в Умаге

Серб Ласло Джере уверенно обыграл представителя Германии Максимильяна Мартерера (9) в матче второго раунда грунтовых соревнований в Умаге – 7:6 (7:4), 6:4.
Продолжительность встречи составила 1 час 43 минуты. На счету Джере 5 подач навылет, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 11 имевшихся. Его соперник отметился 1 эйсом, 1 двойной ошибкой и реализовал единственный имевшийся у него брейк-пойнт.
Следующим соперником Джере станет победитель пары Иржи Веселы (Чехия) – Марко Чеккинато (Италия).
Возвращение Рублёва. Андрей на первом турнире после травмы защищает титул
После Уимблдона все турниры, кроме проводящегося на траве Ньюпорта, проходят на грунте – в том числе Умаг, где в 2017 году победил Рублёв.