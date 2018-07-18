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Джере обыграл Мартерера и вышел в 1/4 финала турнира в Умаге

Джере обыграл Мартерера и вышел в 1/4 финала турнира в Умаге
Теннис / ATP

Серб Ласло Джере уверенно обыграл представителя Германии Максимильяна Мартерера (9) в матче второго раунда грунтовых соревнований в Умаге – 7:6 (7:4), 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 43 минуты. На счету Джере 5 подач навылет, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 11 имевшихся. Его соперник отметился 1 эйсом, 1 двойной ошибкой и реализовал единственный имевшийся у него брейк-пойнт.

Следующим соперником Джере станет победитель пары Иржи Веселы (Чехия) – Марко Чеккинато (Италия).

Умаг 2018. 2-й круг
18 июля 2018 года, среда. 18:05 МСК
Максимильян
Мартерер
Ласло
Джере
6:7 3:6
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