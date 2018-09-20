Шаповалов в трёх сетах обыграл Берретини и вышел в 1/4 финала St.Petersburg Open

Канадский теннисист Денис Шаповалов (7) вышел в третий раунд соревнований в Санкт-Петербурге, обыграв представителя Италии Маттео Берреттини со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 6:0.



Продолжительность встречи составила 2 часа. На счету Шаповалова 3 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 8. Его соперник отметился 7 эйсами, 3 двойными ошибками и реализацией единственного у него брейк-пойнта.



Следующим соперником седьмой ракетки турнира станет словак Мартин Клижан.



Действующим победителем St. Petersburg Open является представитель Боснии и Герцеговины Дамир Джумхур. В финальном матче прошлогоднего розыгрыша соревнований он обыграл итальянца Фабио Фоньини – 3:6, 6:4, 6:2.