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Шаповалов в трёх сетах обыграл Берретини и вышел в 1/4 финала St.Petersburg Open

Шаповалов в трёх сетах обыграл Берретини и вышел в 1/4 финала St.Petersburg Open
Теннис / ATP

Канадский теннисист Денис Шаповалов (7) вышел в третий раунд соревнований в Санкт-Петербурге, обыграв представителя Италии Маттео Берреттини со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 6:0.

Продолжительность встречи составила 2 часа. На счету Шаповалова 3 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 8. Его соперник отметился 7 эйсами, 3 двойными ошибками и реализацией единственного у него брейк-пойнта.

Следующим соперником седьмой ракетки турнира станет словак Мартин Клижан.

Действующим победителем St. Petersburg Open является представитель Боснии и Герцеговины Дамир Джумхур. В финальном матче прошлогоднего розыгрыша соревнований он обыграл итальянца Фабио Фоньини – 3:6, 6:4, 6:2.

20 сентября 2018 года, четверг. 13:00 МСК
Санкт-Петербург. 2-й круг
Матч окончен
Денис Шаповалов
Денис Шаповалов
34
Канада
   8
7:6
6   
4:6
6:0
Маттео Берреттини
Маттео Берреттини
62
Италия
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