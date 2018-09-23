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Синякова прошла Младенович на старте турнира в Ухане, Флипкенс проиграла Пуиг

Синякова прошла Младенович на старте турнира в Ухане, Флипкенс проиграла Пуиг
Теннис / WTA

В первом круге турнира в Ухане (Китай) француженка Кристина Младенович в двух сетах уступила представительнице Чехии Катержине Синяковой — 6:7 (4:7), 2:6.

Матч продолжался 1 час 44 минуты. В активе Младенович 4 эйса и 4 реализованных брейк-пойнта из 4. Кроме того, она 7 раз ошиблась при подаче. Синякова однажды подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и сделала 6 брейков из 9 возможных.

Во втором круге соревнований Синякова встретится с действующей победительницей турнира испанкой Каролин Гарсией. В прошлогоднем финале она обыграла австралийку Эшли Барти.

Ухань. Женщины. Первый круг

Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) — Кирстен Флипкенс (Бельгия) — 7:5, 5:7, 6:3.
Чжэн Сайсай (Китай) — Даниэль Коллинз (США) — 2:6, 6:4, 6:2.

23 сентября 2018 года, воскресенье. 06:00 МСК
Ухань. 1-й круг
Идет 1-й сет
Кристина Младенович
Кристина Младенович
Франция
 
 
 
Катержина Синякова
Катержина Синякова
Чехия
23 сентября 2018 года, воскресенье. 06:00 МСК
Ухань. 1-й круг
Матч окончен
Моника Пуиг
Моника Пуиг
Пуэрто-Рико
7:5
5:7
6:3
Кирстен Флипкенс
Кирстен Флипкенс
Бельгия
23 сентября 2018 года, воскресенье. 06:00 МСК
Ухань. 1-й круг
Матч окончен
Чжэн Сайсай
Чжэн Сайсай
Китай
2:6
6:4
6:2
Даниэль Коллинз
Даниэль Коллинз
США
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