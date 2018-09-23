Синякова прошла Младенович на старте турнира в Ухане, Флипкенс проиграла Пуиг

В первом круге турнира в Ухане (Китай) француженка Кристина Младенович в двух сетах уступила представительнице Чехии Катержине Синяковой — 6:7 (4:7), 2:6.

Матч продолжался 1 час 44 минуты. В активе Младенович 4 эйса и 4 реализованных брейк-пойнта из 4. Кроме того, она 7 раз ошиблась при подаче. Синякова однажды подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и сделала 6 брейков из 9 возможных.

Во втором круге соревнований Синякова встретится с действующей победительницей турнира испанкой Каролин Гарсией. В прошлогоднем финале она обыграла австралийку Эшли Барти.

Ухань. Женщины. Первый круг

Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) — Кирстен Флипкенс (Бельгия) — 7:5, 5:7, 6:3.

Чжэн Сайсай (Китай) — Даниэль Коллинз (США) — 2:6, 6:4, 6:2.