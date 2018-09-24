Крунич одолела Джорджи и сыграет с Квитовой на турнире в Ухане

Сербская теннисистка Александра Крунич пробилась во второй круг турнира в Ухане (Китай), в трёх партиях обыграв представительницу Италии Камилу Джорджи со счётом 6:4, 4:6, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 4 минуты.

Александра 9 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 11 двойных ошибок и 4 брейка.

За выход в третий круг соревнований в Ухане Крунич поспорит с чешкой Петрой Квитовой, посеянной под пятым номером.

Турнир с призовым фондом $2 746 000 завершится 29 сентября. Действующей победительницей является француженка Каролин Гарсия. В прошлогоднем финале она в трёх партиях обыграла австралийку Эшли Барти – 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:2.