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Соболенко одолела Суарес-Наварро и сыграет со Свитолиной на турнире в Ухане

Соболенко одолела Суарес-Наварро и сыграет со Свитолиной на турнире в Ухане
Теннис / WTA

Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась во второй круг турнир в Ухане (Китай), в трёх партиях обыграв представительницу Испании Карлу Суарес-Наварро со счётом 7:6 (7:2), 2:6, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 53 минуты.

Соболенко 8 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 3 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в третий круг соревнований в Ухане Соболенко поспорит с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной, посеянной под шестым номером.

Турнир с призовым фондом $2 746 000 завершится 29 сентября. Действующей победительницей является француженка Каролин Гарсия. В прошлогоднем финале она в трёх партиях обыграла австралийку Эшли Барти – 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:2.

24 сентября 2018 года, понедельник. 07:30 МСК
Ухань. 1-й круг
Матч окончен
Арина Соболенко
Арина Соболенко
Беларусь
7:6
2:6
6:2
Карла Суарес-Наварро
Карла Суарес-Наварро
Испания
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