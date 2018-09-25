Халеп: правила для мужчин и женщин одни и те же, судьи просто делают свою работу

Румынка Симона Халеп прокомментировала скандальный инцидент в финале US Open Серены Уильямс с судьёй на вышке Карлосом Рамосом. Американка обвинила арбитра в сексизме, но первая ракетка мира не согласна с позицией 36-летней спортсменки.

В финале Открытого чемпионата США Уильямс получила первое предупреждение за подсказку с трибуны тренера Патрика Муратоглу, а затем была наказана штрафным очком за сломанную о корт ракетку. Во втором сете при счёте 4:3 Серена подошла к судейской вышке и оскорбила арбитра, из-за чего была лишена гейма.

«Правила есть правила. Не вижу никакой разницы между правилами для мужчин и для женщин. Думаю, судьи просто делают свою работу.



Рамос? У меня никогда не было с ним проблем, как и с любыми другими арбитрами. Меня также штрафовали, когда я того заслуживала. Это нормально», — цитирует Халеп CNN.

С. Уильямс обвинила судью финала US Open в сексизме