ЯЖЕМАТЬ! Серена слетела с катушек в финале US Open

«Вы всё врёте!»

Серена Уильямс, как и любая успешная спортсменка или спортсмен, не любит проигрывать – это очевидно. В финальном матче Открытого чемпионата США-2018 она показала всем, что проигрывать ещё и не умеет. Уступая по ходу поединка юной японке Наоми Осаке, Серена почувствовала неизбежность поражения и начала нервничать и ругаться со всеми подряд, испортив сам финал престижнейшего турнира. Это мнение большинства поклонников тенниса, которые наблюдали за событиями на Арене Артура Эша с трибун и на экранах телевизоров и мониторов. Однако для полноты картины надо сказать, что есть и другое мнение, которое гласит, что во всём, как всегда, виноват судья.

Когда во втором сете судья на вышке Карлос Рамос сделал предупреждение американке за подсказку тренера, она подошла к нему и относительно спокойно пояснила, что ничего подобного не было (хотя сам тренер Патрик Муратоглу после матча признал факт подсказки). После выплеска эмоций Серена разозлилась и повела с брейком – 3:1, но в концовке следующего гейма допустила две двойные ошибки подряд и со злости расколотила свою ракетку о корт. Рамос сделал ей второе предупреждение, которое по правилам ведёт к автоматическому снятию очка. Уильямс продолжила выяснять отношения: «Вы – лжец и вор, я – мать. Вы врёте, а я мать, поэтому врать не могу. Вы должны извиниться передо мной. Мои извинения?!? Вы шутите?»

Награждение или похороны

После этих оскорблений судья отобрал у неё ещё и целый гейм. Счёт стал критическим в пользу Осаки – 6:2, 5:3, и американка натурально слетела с катушек. Она вызвала главного судью, пыталась до всех донести свою позицию, а тем временем Наоми Осака лишь молча стояла в углу корта и внимательно смотрела на своего кумира.

Осака: в детстве я мечтала сыграть с Сереной в финале турнира «Большого шлема»

Матч японка выиграла, но церемония награждения была похожа скорее на похороны. Праздник для 20-летней девушки был испорчен. Всё внимание было сосредоточено на разъярённой 36-летней маме, которая явно ещё не разобралась со своей послеродовой депрессией.

Наверняка Карлос Рамос больше никогда не будет обслуживать матчи Серены Уильямс. Пожимать руки Карлосу после матча Серена не стала. «Вы мне должны извинения, а не я – вам», – поставила американка точку в матче, но не в этой истории. Возможно, вы удивитесь, но это далеко не первый скандал с участием одной из лучших теннисисток мира. Случались и угрозы с её стороны, и допинг-скандалы и даже перепалки с россиянкой Марией Шараповой из-за неразделённой любви.

«Я заткну твоё горло этим мячом!»

US Open-2009, полуфинал

9 лет назад Серена отличилась очень похожей скандальной выходкой в полуфинальном матче с Ким Клейстерс. Плохая игра Серены, грамотное и смелое решение судьи и срыв американки. При счёте 4:6, 5:6 [15:30] линейная судья осмелилась выкрикнуть «заступ» на второй подаче. Ох как зря! «Богом клянусь, я сейчас заткну твоё горло этим мячом. Слышишь? Клянусь!», – такое позволила себе Уильямс в адрес девушки. Как ни в чём ни бывало Серена пошла подавать, но арбитр был против – он вызвал главного судью турнира, который отдал Клейстерс гейм, сет, матч и путёвку в финал.



Как и в матче против Осаки, американка отказалась извиняться перед кем бы то ни было. Организаторы оштрафовали её на крупнейший в истории турнира штраф – $ 82 тыс, но допустили к финальному матчу в парном разряде.

«Непривлекательное» поведение

US Open-2011, финал

Два года спустя Уильямс играла в финале Открытого чемпионата США против австралийки Саманты Стосур и… классика жанра.



Плохая игра, проигранный первый сет и спорное решение судьи. На этот раз под горячую руку попала Ева Асдераки. Гречанка отобрала очко у Серены за слишком ранний выкрик «Камон», посчитав, что он мог смутить Стосур.



Уильямс-младшая выпалила что-то про «человеконенавистничество» и «непривлекательность» Евы.



Интересно, что в тот момент Серена была под условным наказанием, которое длилось ещё с полуфинального матча US Open-2009. Тем не менее, серьёзных санкций от организаторов не последовало, лишь скромный штраф в $ 2 тыс.

Скандальный повод для появления Hawk-Eye

US Open-2004, четвертьфинал

Скандал, который устроила Серена, что называется, «по делу». В том матче с Дженнифер Каприати судья Мариана Алвеш неоднократно отменяла решения линейных судей и раз за разом делала это не в пользу Уильямс. «Hawk-Eye» тогда в теннисе не было, но и без него было заметно, что решения Алвеш были, мягко говоря, спорными.



Тот матч Серена в итоге проиграла, а СМИ легко выудили фразу из спича теннисистки и окрестили тот скандал «АнтиСерена». Перед младшей из сестёр извинились в WTA, судью отстранили от работы до конца турнира, но это стало лишь маленькой ложкой мёда для Серены.



Интересно, что после матча Серена предложила всему теннисному миру задуматься о неких «видеоповторах, благодаря которым теннисист мог бы несколько раз проверять решения арбитров по ходу матча». Первые тесты новой системы «Hawk-Eye» начались уже через полтора года.

Противостояние с Шараповой

Противостояние Серены с Марией Шараповой одними лишь теннисными матчами не ограничивалось. Американка раз за разом обыгрывала Марию после «того самого Уимблдона», но этого ей было мало. Когда в 2013 году Мария начала встречаться с бывшим бойфрендом Уильямс Григором Димитровым, Серена мимо этой ситуации пройти не сумела. «Ей хочется жить с парнем, у которого чёрное сердце? Пусть так и будет».

Шарапова за словом в карман тоже далеко не полезла. «Серена хочет поговорить о личном? Возможно, тогда она расскажет о своём бойфренде, у которого есть семья и дети?» – СМИ тут же вычислили предполагаемого героя сплетен? и им оказался нынешний тренер Серены, тот самый Патрик Муратоглу, из-за которого она в финале US Open-2018 получила первое предупреждение.



Это был лишь один из немногих обменов колкостями. Ещё Серена называла Марию «занудой» и говорила, что её книга «на 100% состоит из слухов».

Тук-тук, это из ВАДА. – Никого нет дома!

Летом 2018 года к Серене домой пришёл допинг-офицер. Сдача допинг-проб на дому – это стандартная процедура, что подтвердит любой профессиональный спортсмен. Теннисистки не оказалось дома, однако тот отказался покидать помещение до приезда Серены. Забор крови так и не состоялся, после чего сама Уильямс позвонила главе WTA Стиву Саймону и высказала тому претензии относительно того, что она стала «мишенью» для ВАДА и всё это скорее похоже на дискриминацию.

Скандал с участием Серены Уильямс омрачил победу Наоми Осаки на US Open С. Уильямс поругалась с арбитром в финале US Open после штрафного очка и лишилась гейма в концовке матча. Чемпионкой стала 20-летняя Осака.

Американцы защищают американку

Чем закончится история со скандалом в финале US Open-2018, пока неизвестно. Очевидно лишь то, что своим поведением Уильямс-младшая существенно подорвала свой авторитет среди теннисных болельщиков.



Хотя… Член Международного зала славы тенниса американец Энди Роддик после матча заявил, что судейство Карлоса Рамоса было худшим из тех, что он когда-либо видел. Знаменитая американка Билли-Джин Кинг также встала на сторону своей соотечественницы и даже поблагодарила её за то, что она бросила вызов двойным стандартам: «Когда женщина на эмоциях, находится «в истерике», её за это наказывают. Когда то же самое делает мужчина, его считают «искренним» и не применяют санкции. Серена, спасибо, что бросила вызов двойным стандартам. По этой ситуации нужно чаще высказываться».

Мнения читателей: «Думаете, фонтан Серены возможно потушить?»

felixov



Рамос молодец, всё по делу! И супервайзер тоже профессионально себя повёл. Никто не поддался на безобразное давление со стороны невоспитанной американской публики. Жаль только, что радость победы японке отравили(

Super-manvel



А представляете, если бы Серенин фарс сработал и она взяла бы титул?! Омерзительнее ничего нельзя представить



Savana2



Рамос поступил хоть и по правилам, но не гибко, конечно – дал уйти на задний план игре, не потушил фонтан Серены, а только его раззадорил. Серена… без комментариев. Жаль Наоми Осаку, испортили девчушке финал и вкус первой победы ТБШ.



yoo



потушить фонтан Серены?) вы думаете, что это возможно?



yuntl



Серена сама проиграла. Все же финал ТБШ — к соблюдению правил больше внимания. Получила штрафное очко — задумайся, концентрируйся и играй дальше. Разожгла огонь и упустила свой шанс перевести матч в третью партию. Мужчины на эмоциях говорят, пар выпускают. А она через гейм, обдуманно, продолжала к судье цепляться — вот он ее и наказал.



feeria



Молодец Осака. А Серене надо быть более хладнокровной и сдержанной. Возможно смогла бы побороться, но всё равно бы не выиграла.



ilonmask



Уильямс — позор за поведение. Рамосу — позор за непрофессионализм. Муратоглы — просто позор. А Милую и скромную Наоми, которая оказалась в тени — с самой большой её победой в карьере. В 20 лет оказаться на таком стадионе под огромным давлением — не каждая выдержит.

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