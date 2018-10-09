Куницын: Рублёв восстановился, но надо время, чтобы он снова поймал игровой ритм

Тренер мужской сборной России по теннису Игорь Куницын прокомментировал последние неудачные выступления Андрея Рублёва. По его мнению, 20-летнему спортсмену нужно время, чтобы набрать оптимальную форму после травмы.

Ранее уроженец Москвы не смог пробиться во второй круг турнира в Шанхае (Китай), проиграв в двух партиях испанцу Роберто Баутисте-Агуту со счётом 3:6, 4:6.

«Не самая удачная игра Андрея в этом сезоне связана с травмой спины. Он не играл четыре месяца. Это единственная причина, по которой его результаты не соответствуют ни нашим, ни его ожиданиям. Он уже физически восстановился, но требуется время, чтобы вновь поймать игровой ритм. Поэтому я уверен: если не в конце этого сезона, то в начале следующего Рублёв вновь будет бороться за самые престижные титулы», — приводят слова Куницына «Известия».

В обновлённом рейтинге ATP от 8 октября Рублёв занимает 73-е место.