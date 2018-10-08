Рублёв проиграл Баутисте-Агуту в первом круге «Мастерса» в Шанхае

Российский теннисист Андрей Рублёв не сумел пробиться во второй круг турнира серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай). На старте соревнований он в двух партиях уступил представителю Испании Роберто Баутисте-Агуту со счётом 3:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 38 минут.

Андрей 7 раз подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника 6 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в третий круг соревнований в Шанхае Баутиста-Агут поспорит с победителем поединка Маккензи Макдональд (США, Q) — Милош Раонич (Канада, 14).

Шанхай. Мужчины. Первый круг

Мартон Фучович (Венгрия) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) — 6:3, 6:4.

Мэттью Эбден (Австралия) — Фрэнсис Тиафо (США) — 3:6, 6:4, 6:3.



Турнир с призовым фондом $ 7 086 700 завершится 14 октября. В прошлогоднем финале швейцарец Роджер Федерер обыграл испанца Рафаэля Надаля со счётом 6:4, 6:3.