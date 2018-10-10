А. Зверев, де Минор и Эдмунд вышли в третий круг «Мастерса» в Шанхае

Немецкий теннисист Александр Зверев, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай) под четвёртым номером, вышел в третий круг, в двух партиях обыграв представителя Грузии Николоза Басилашвили со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 31 минуту.

Александр 12 раз подал навылет и реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 9 эйсов, 5 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал Зверев поспорит с австралийцем Алексом де Минором, который победил француза Бенуа Пэра (Q) со счётом 6:4, 6:3.

Шанхай. Мужчины. Второй круг

Кайл Эдмунд (Великобритания, 11) — Андреас Сеппи (Италия) — 6:3, 6:4.

Турнир с призовым фондом $ 7 086 700 завершится 14 октября. В прошлогоднем финале швейцарец Роджер Федерер обыграл испанца Рафаэля Надаля со счётом 6:4, 6:3.