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Федерер: Надаль вдохновляет своим примером, помогая жертвам наводнения

Федерер: Надаль вдохновляет своим примером, помогая жертвам наводнения
Теннис / ATP

Швейцарский теннисист Роджер Федерер похвалил первую ракетку мира испанца Рафаэля Надаля за усилия, которые тот предпринял после наводнения на Мальорке. Надаль предложил всем пострадавшим разместиться в своей теннисной академии. Сам теннисист также принял участие в устранении последствий наводнения.

«Я знаю, насколько важна Мальорка для Рафы. Я с ним уже связался и предложил свою помощь. Видел, как он сам участвует в устранении последствий наводнения в своей родной деревне. Это действительно вдохновляет! Рафа, мы полностью тебя поддерживаем.

Мы думаем о бедных людях на Мальорке. Желаем вам сил и стойкости в это сложное время. Надеюсь, что я сам скоро окажусь на Мальорке», — цитирует Федерера Sky Sports.

Жертвами наводнения на Мальорке стали не менее 12 человек. Победитель 17 турниров «Большого шлема» Надаль сейчас находится на Мальорке, где он восстанавливается после травмы.

Надаль принял участие в устранении последствий наводнения на Мальорке
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