Сегодня, 17 октября, состоится матч второго круга турнира «ВТБ Кубок Кремля», в котором сыграют россиянка Вера Звонарёва, пробившаяся в основную сетку через квалификацию, и чешка Каролина Плишкова, посеянная под вторым номером. Начало поединка запланировано на 12:30 мск. Ранее соперницы друг с другом не встречались.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Звонарёва — Кар. Плишкова на Кубке Кремля.



Победительница этого поединка за выход в полуфинал соревнований поспорит либо с Анастасией Севастовой (5) из Латвии, либо с Юлией Путинцевой из Казахстана.



Турнир с призовым фондом $ 932 866 завершится 20 октября. В прошлогоднем финале немка Юлия Гёргес обыграла россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:1, 6:2.

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