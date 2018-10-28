Текстовая онлайн-трансляция матча Стивенс – Свитолина в финале Сингапура

В воскресенье, 28 октября, пройдёт финал Итогового чемпионата WTA в Сингапуре, в котором представительница США Слоан Стивенс сойдётся с украинкой Элиной Свитолиной. Начало поединка запланировано на 14:30 мск.

Ранее теннисистки встречались трижды, и две игры завершились победами 25-летней уроженки Плантейшена.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Стивенс – Свитолина на Итоговом чемпионате WTA.



На нынешнем Итоговом чемпионате WTA Стивенс и Свитолина на пути к финалу выиграли все свои четыре матча.



Турнир в Сингапуре с призовым фондом $ 7 млн завершится 28 октября. В прошлогоднем финале Каролина Возняцки из Дании в двух партиях обыграла американку Винус Уильямс.