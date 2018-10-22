Сингапур передаёт эстафету Шэньчжэню. На 10 лет

На последней неделе октября восьмёрка сильнейших теннисисток мира собралась в Сингапуре вместе с запасной Дарьей Касаткиной. Двое россиян, Андрей Рублёв и Карен Хачанов, сразятся на «пятисотнике» в Вене, а Даниил Медведев – в Базеле, где бьётся за 9-й титул Роджер Федерер.

Павлюченкова готова дать бой первой ракетке мира Симона Халеп возглавила сетку на «ВТБ Кубок Кремля», но жалуется на больную спину.

Турнир WTA/Finals. Сингапур (Сингапур). BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global

Призовой фонд: $ 7 млн.

Покрытие: хард, помещение.

Дата проведения: 21-28 октября.

Разница во времени с Москвой: +5 часов.

Заявка на турнир (от 10.09.2018): Анжелика Кербер (2), Каролина Возняцки (3), Наоми Осака (4), Петра Квитова (5), Слоан Стивенс (6), Элина Свитолина (7), Каролина Плишкова (8), Кики Бертенс (9).

Полный список участников.

Запасные: Дарья Касаткина (10), Анастасия Севастова (11).

Снялись с турнира: Симона Халеп (1).

Действующий победитель: Каролина Возняцки.

Итоговый чемпионат WTA разыгрывается с 1971 года, при этом в 1986-м было проведено аж два розыгрыша. Таким образом нынешнее соревнование будет 48-м по счёту. Турнир проводился в Хьюстоне, Бока-Рэйтоне, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Окленде, Мюнхене, Мадриде, Дохе и Стамбуле. С 2014-го соревнование восьми сильнейших теннисисток мира разыгрывается в Сингапуре. Но со следующего сезона оно на 10 лет переедет в Шэньчжэнь (Китай).

Рекордсменкой по количеству титулов является Мартина Навратилова – восемь. По пять побед у Штеффи Граф и Серены Уильямс, четыре – у Крис Эверт, по три – у Моники Селеш и Ким Клейстерс. Из россиянок турнир покорился однажды Марии Шараповой (2004), также ещё два раза она была финалисткой (2007, 2012), как и Вера Звонарёва (2008). В этом году ни одна представительница России в основу не пробилась, однако после победы на Кубке Кремля первой запасной Сингапура стала Дарья Касаткина, и в случае отказа одной из участниц от продолжения борьбы россиянка проведёт один или два матча.

Дарья-Искусница. Как Касаткина покорила Кубок Кремля Русские корни теннисистки из Туниса, прыжок в последний самолёт на Сингапур – 29-й и последний турнир в «Олимпийском» прощается с публикой.

Турнир традиционно начинается с групповой стадии – 8 участниц делятся на два квартета, в которых играют каждая с каждой. В плей-офф попадают по две лучшие теннисистки из каждой группы. Действующей чемпионкой является Каролина Возняцки, а действующая первая ракетка мира Симона Халеп из-за травмы досрочно завершила сезон. Её место в основе заняла Кики Бертенс.

Участницы итогового чемпионата WTA-2018:

Кербер – 4 турнира, 6 побед / 8 поражений, лучший результат – финал (2016);

Возняцки – 5, 13/8, титул (2017);

Осака – дебют;

Квитова – 5, 10/8, титул (2011);

Стивенс – дебют;

Свитолина – 1, 1/2, группа;

Кар.Плишкова – 2, 3/4, полуфинал (2017);

Бертенс – дебют.

Турнир ATP World Tour 500. Вена (Австрия). Erste Bank Open 500



Призовой фонд: € 2 198 250.

Покрытие: хард, помещение.

Дата проведения: 22-28 октября.

Разница во времени с Москвой: -1 час.

Заявка на турнир (от 10.09.2018): Григор Димитров (7), Доминик Тим (8), Кевин Андресон (9), Джон Иснер (10), Кей Нисикори (12), Фабио Фоньини (13), Диего Шварцман (14), Кайл Эдмунд (16), Карен Хачанов (25), Андрей Рублёв (71/LL).

Полный список участников.

Отказались от участия: Пабло Карреньо-Буста (21), Ник Кирьос (27).

Снялись с турнира: Чхун Хён (23), Ришар Гаске (25).

Действующий победитель: Люка Пуи.

Турнир в Вене проводится с 1974 года. После реформы календаря с 2009 года он стал относиться к категории ATP 250, однако с 2015-го поднял свой статус до 500, получив эту лицензию от Валенсии. Здесь побеждали такие известные теннисисты, как Иван Лендл (1981), Михаэль Штих (1991), Горан Иванишевич (1993, 1997), Андре Агасси (1994), Пит Сампрас (1998), Роджер Федерер (2002, 2003), Новак Джокович (2007), Хуан-Мартин дель Потро (2012) и Энди Маррей (2014, 2016). Действующим чемпионом является Люка Пуи, который в этом году даже не получил номера посева. посеян под 5-м номером. А возглавили сетку Кевин Андерсон и главная надежда австрийского тенниса Доминик Тим. Только что выигравший Кубок Кремля Карен Хачанов начнёт турнир с австрийцем Деннисом Новаком, а Андрей Рублёв, проигравший в финале квалификации, всё же попал в основную сетка как лаки-лузер.

Турнир ATP World Tour 500. Базель (Швейцария). Swiss Indoors Basel



Призовой фонд: € 1 984 420.

Покрытие: хард, помещение.

Дата проведения: 22-28 октября.

Разница во времени с Москвой: -1 час.

Заявка на турнир (от 10.09.2018): Роджер Федерер (2), Александр Зверев (5), Марин Чилич (6), Стефанос Циципас (15), Джек Сок (17/WC), Марко Чеккинато (22), Роберто Баутиста-Агут (26), Адриан Маннарино (32), Филип Краинович (33), Даниил Медведев (35), Стэн Вавринка (88/SR).

Полный список участников.

Отказались от участия: Хуан-Мартин дель Потро (4), Давид Гоффен (11).

Действующий победитель: Роджер Федерер.



Мужской турнир в Базеле разыгрывается с 1970 года. С 1975-го и поныне соревнования проводятся в СК St. Jakobshalle в Мюнхенштайне, пригороде Базеля. Здесь побеждали Бьорн Борг (1977), Гильермо Вилас (1978), Иван Лендл (1980, 1981), Стефан Эдберг (1985, 1986, 1988), Джим Курье (1989, 1995), Джон Макинрой (1990), Борис Беккер (1992), Пит Сампрас (1996). Безоговорочным лидером по количеству титулов тут является местный любимец Роджер Федерер – восемь (2006-2008, 2010, 2011, 2014, 2015, 2017). В этом году он будет защищать титул и посеян под первым номером. В сетке значатся также победитель только что завершившегося турнира в Стокгольме Стефанос Циципас и полуфиналист Кубка Кремля Даниил Медведев.