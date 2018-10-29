Агасси будет тренировать Димитрова на турнире в Париже

Бывшая первая ракетка мира американец Андре Агасси будет работать с болгарином Григором Димитровым на турнире серии «Мастерс-1000» в Париже (Франция), который стартует сегодня, 29 октября, сообщает официальный сайт тура. Ранее они проводили совместные тренировки в июле в Атланте (США).

Дани Вальверду, тренирующий Григора с 2016 года, также находится в Париже. В прошлом году Димитров выиграл «Мастерс» в Цинциннати (США), Итоговый чемпионат ATP в Лондоне, а также турниры в Софии и Брисбене. 2017 год он завершил на третьей строчке рейтинга ATP.

В нынешнем сезоне болгарин не выиграл ни одного турнира ATP, лишь раз дойдя до финала (Роттердам).

Агасси с мая 2017 года по апрель 2018-го работал с сербом Новаком Джоковичем.