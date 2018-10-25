Уходи и дверь закрой. Новая волна тренерской чехарды в мире тенниса

В конце сезона сериал под названием «Нахожусь в поисках коуча» возвращается из отпуска. Игроки пачками увольняют тренеров, а потом в срочном порядке ищут им замену. В этом материале рассказываем о тренерских перестановках, случившихся в последние месяцы сезона-2018.

Анжелик Кербер рассталась с Вимом Фиссеттом

Большой неожиданностью стала новость о том, что Анжелика Кербер прекратила сотрудничество с Вимом Фиссетом. По информации издания Tennis Magazine, причиной отставки послужили разногласия относительно будущего. Немка не стала дожидаться окончания сезона и поехала на Итоговый турнир WTA без штатного коуча.



Под руководством бельгийского специалиста Кербер выиграла Уимблдон и турнир в Сиднее, но всё равно решилась на перемены. Почему? Вероятно, Фиссетт по-другому смотрел на предстоящую предсезонку. В 2016-м Энджи провела лучший сезон в карьере, став чемпионкой Australian Open и US Open, но в следующем году всё для неё обернулось катастрофой — она на время покинула топ-10. Памятуя о горьком опыте, уроженка Бремена открыта к новым экспериментам.

Тренерская чехарда в команде Плишковой

А вот Каролина Плишкова рассталась с тренером ещё летом. В начале американской серии хардовых турниров чешка уволила своего соотечественника Томаша Крупу. Он стал четвёртым наставником, которого Плишкова уволила за 19 месяцев. В Цинциннати спортсменка вернулась к варианту с австралийкой Ренне Стаббс, которая уже консультировала её в конце прошлого года на Итоговом чемпионате в Сингапуре.

Перед US Open экс-первая ракетка мира усилила команду, пригласив Кончиту Мартинес. Изначально планировалось, что испанка будет работать с Плишковой только на Открытом первенстве США, однако планы изменились. Мартинес продолжает сотрудничать с чешской теннисисткой и по сей день.

«Тренерские перестановки? Это никак не связано с моим рейтингом. Это связано с моим отношением к человеку и эмоциями. Если мне некомфортно с тренером, то мне некомфортно на корте. Я чувствую себя лучше, моя игра улучшилась по сравнению с тем, что было с предыдущим тренером. Я выиграла много матчей в последние два месяца. Вообще, я стараюсь чаще менять людей вокруг себя, чтобы к ним не привязываться (смеётся)».

Конта договорилась с бывшим тренером Вавринки

Годовалое сотрудничество Конты и Джойса завершилось накануне Кубка Кремля. Правда ещё в августе британка не думала об изменениях в тренерском штабе и говорила, что нужно запастись терпением. «Я определённо чувствую, что мы работаем как надо. Думаю, нам нужно дать время. Счастлива работать с Майклом, потому что у нас сложились хорошие отношения», – сказала Йоханна после поражения от Каролин Гарсии в первом круге US Open.



Перед турниром «ВТБ Кубок Кремля» Конта договорилась с Дмитрием Завьяловым о временном сотрудничестве с возможностью полноценного трудоустройства. Француз русского происхождения 15 лет был тренером Стэна Вавринки и поставил ему коронный удар с бэкхенда, а из девушек работал с Ярославой Шведовой и Тимей Бачински. С последней Завьялов расстался в мае этого года.

Бушар взяла Джойса на испытательный срок

Канадская теннисистка не объявляла о завершении сотрудничества с Робертом Лэнсдорпом, но уже подыскала альтернативный вариант. Майкл Джойс недолго находился на бирже труда – его подобрала Эжени Бушар. Вместе коуч и подопечная провели тренировочный сбор в Тель-Авиве, а затем поехали на турнир в Люксембурге. На этих соревнованиях Эжени показала хороший теннис: выиграла квалификацию и дошла до полуфинала основы. Стало быть, мистер Джойс прошёл испытательный срок? Время покажет, а пока констатируем: Майкл стал четвёртым тренером, с которым канадка работала в 2018 году.

Гало Бланко ушёл от Доминика Тима

Бывший тренер Андрея Рублёва не смог закрепиться в команде Доминика Тима. Недавно Гало сообщил своему подопечному, что хочет сосредоточиться на работе в исполнительном комитете нового Кубка Дэвиса. Там ему предложили интересную должность, и новый вызов не оставляет шансов на продолжение сотрудничества с австрийским теннисистом.

Бланко стал наставником Тима в конце 2017 года, после чего они прошли предсезонную подготовку. Тогда испанец занял место второго тренера после Гюнтера Бресника, с которым Доминик прошёл огонь и воду. Перед стартом сезона австриец был в восторге от работы с Бланко. «Он тренировал меня на Тенерифе, и теперь будет ездить со мной на соревнования. Они с Гюнтером составят тренерский тандем, поэтому я рад, что Гало стал членом команды. Бланко привносит в мою игру много нового, он сам был профессиональным игроком, поэтому понимает, что ты чувствуешь в те или иные моменты».



В первой части сезона Доминик выиграл два титула на грунте – в Буэнос-Айресе и Лионе, стал финалистом «Ролан Гаррос» и «Мастерса» в Мадриде. Тим остался доволен результатами, и тем, в каком направлении развивалось сотрудничество с новым наставником. Летом австриец много проигрывал, но это было обусловлено травмами и общим функциональным спадом. Эпичный матч с Рафаэлем Надалем на US Open помог вернуться на победные рельсы. Позже Доминик взял первый титул на закрытом харде, став чемпионом турнира St. Petersburg Open.

Перед стартом соревнований в Вене появилась информация, что Тим и Бланко больше не работают вместе. Реакция австрийца была понятной. «Это досадное обстоятельство. Мы отлично работали, но теперь наши пути разошлись. У Гало теперь нет возможности путешествовать с игроками». Также Доминик сообщил, что снова находится в поисках нового тренера.

Элина Свитолина не сработалась с Ником Савиано

Проблемы с коучем возникли и у первой ракетки Украины. После US Open Элина Свитолина обратилась к опытному специалисту Нику Савиано. Она заявляла, что хочет поработать с ним до конца сезона, но прекратила сотрудничество досрочно. «Хочу попробовать что-то новое, с другой стороны посмотреть на свою игру, потому что мне нужен свежий взгляд. Думаю, Савиано как раз тот человек, который может поделиться опытом. Я больше смотрю в будущее, в новый сезон, вижу картину шире». Однако после поражений в первом круге турниров в Ухане и Пекине Свитолина отказалась от услуг Савиано.

В Гонконг Элина поехала вместе с британцем Эндрю Беттлсом, который числится в её команде с прошлого сезона. С ним же уроженка Одессы выступает на Итоговом чемпионате в Сингапуре, где на групповом этапе одержала три победы. В межсезонье спортсменка будет занята поиском главного тренера и тренера по физической подготовке, а пока её ждёт плей-офф WTA Finals.