Халеп: не думаю, что от первой строчки рейтинга можно устать

Румынская теннисистка Симона Халеп рассказала, какие ощущения испытывает, являясь первой ракеткой мира. Она завершит этот год на вершине рейтинга WTA.

«Тот факт, что я являюсь первой ракеткой мира, придаёт мне уверенности. Каждый раз, выходя на корт, я чувствую, что нужно показать всё, на что способна, я обязана выложиться по полной. Может быть, первая строчка рейтинга мотивирует меня выкладываться на все 100% и упорно работать на тренировках, чтобы становиться сильнее. Нужно трудиться до предела, чтобы остаться на вершине.

Не думаю, что от первой строчки рейтинга можно устать. Ты всю жизнь мечтаешь об этом. Когда я впервые стала первой ракеткой мира, то поняла, что моя мечта сбылась. Нужно продолжать в том же духе, работать с прежней интенсивностью, но не забывать расслабляться. Думаю, я хорошо справляюсь с давлением. Я всегда была рада находиться на первой строчке и вновь испытываю те же ощущения», — цитирует Халеп WTA Insider.

Симона досрочно завершила сезон из-за травмы спины.