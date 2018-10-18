Первая ракетка мира Халеп снялась с Итогового чемпионата WTA в Сингапуре

Румынская теннисистка Симона Халеп, которая гарантировала себе первую строчку рейтинга WTA по итогам года, приняла решение сняться с Итогового чемпионата WTA, который пройдёт в Сингапуре с 22 по 28 октября, сообщает официальный сайт тура.

На этой неделе уроженка Констанцы также была вынуждена отказаться от участия в турнире «ВТБ Кубок Кремля» из-за травмы спины.

Таким образом, право выступить на Итоговом чемпионате получила голландка Кики Бертенс. Жеребьёвка группового этапа турнира в Сингапуре состоится 19 октября.

В 2018 году Симона Халеп выиграла Открытый чемпионат Франции, а также турниры в Шэньчжэне и Монреале. Всего за свою карьеру румынская теннисистка победила на 18 турнирах WTA в одиночном разряде.

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