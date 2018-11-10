Ватутин уступил Мадену в полуфинале челленджера в Муийрон-ле-Каптиф

Российский теннисист Алексей Ватутин не сумел пробиться в финал челленджера, который проходит в Муийрон-ле-Каптиф (Франция). В полуфинальной встрече россиянин в двух сетах уступил немцу Яннику Мадену (6). Матч завершился со счётом 2:6, 3:6.



Продолжительность матча составила 1 час 19 минут. Ватутин, занимающий 170-е место в рейтинге ATP, выполнил 2 эйса, допустил 6 двойных ошибок и не сумел реализовать единственный имевшийся у него брейк-пойнт. Его соперник, 126-я ракетка мира, 9 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и сделал 3 брейка. Ранее Ватутин и Маден не встречались.



За главный трофей турнира в Муийрон-ле-Каптиф Маден поборется с победителем пары Элиас Имер (Швеция, 7) – Эллиот Бенчетри (Франция).



В прошлогоднем финале швед Элиас Имер взял верх над представителем Германии Янником Маденом со счётом 7:5, 6:4.

Ватутин пробился в полуфинал челленджера в Муийрон-ле-Каптиф