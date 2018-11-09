Ватутин пробился в полуфинал челленджера в Муийрон-ле-Каптиф

Российский теннисист Алексей Ватутин стал полуфиналистом челленджера, который проходит в Муийрон-ле-Каптиф (Франция). Россиянин в четвертьфинале обыграл в трёх сетах француза Максима Жанвье. Матч завершился со счётом 5:7, 6:4, 6:1.

Продолжительность матча составила 2 часа 1 минуту. Ватутин, занимающий 170-е место в рейтинге ATP, выполнил 2 эйса, реализовал 6 брейк-пойнтов и допустил 2 двойные ошибки. Его соперник, 211-я ракетка мира, 6 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и сделал 3 брейка. Ранее Ватутин и Жанвье не встречались.

В полуфинале турнира в Муийрон-ле-Каптиф Ватутин сыграет с немцем Янником Маденом (6).

В прошлогоднем финале швед Элиас Имер взял верх над представителем Германии Янником Маденом со счётом 7:5, 6:4.