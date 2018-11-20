Андерсон, Чилич и Донской вошли в состав участников турнира в Пуне

Южноафриканец Кевин Андерсон, хорват Марин Чилич, французы Жиль Симон и Бенуа Пэр, латвиец Эрнест Гулбис, а также представитель Южной Кореи Чхун Хён вошли в состав участников турнира в Пуне, который пройдёт с 31 декабря по 6 января, сообщает Tennis World USA.

Россию на этих соревнованиях представит Евгений Донской. По рейтингу последним участником соревнований стал американец Майкл Ммо. Первым запасным значится португалец Жоау Соуза.

Симон является действующим победителем турнира в Пуне. В финале он обыграл Андерсона со счётом 7:6 (7:4), 6:2. Для 33-летнего француза этот титул стал 13-м на соревнованиях ATP в одиночном разряде. Позднее он также выиграл турнир в Метце.

Турнир в Пуне заменил в календаре тура соревнования в Ченнае.