Чилич: трудно назвать фаворита финала Кубка Дэвиса

Хорватский теннисист Марин Чилич поделился ожиданиями от финала Кубка Дэвиса, в котором хорваты сразятся с французами. Игры пройдут в Лилле 23-25 ноября.

«Трудно назвать фаворита финала. У обеих команд есть своим преимущества. Я буду готов к играм на грунте. У нас уже бывали матчи Кубка Дэвиса, которые следовали за хардовыми турнирами. Я верю, что смогу адаптироваться к условиям, смогу скользить и бегать. Грунт в зале быстрее, чем на открытом воздухе, но, думаю, всё будет нормально», — приводит слова Чилича официальный сайт соревнований.

В состав сборной Хорватии на финал Кубка Дэвиса также вошли Борна Чорич, Франко Шкугор, Мате Павич и Иван Додиг.

В финале Кубка Дэвиса 2017 года французы одолели бельгийцев со счётом 3-2.