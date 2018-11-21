Россет: карьера Федерера подходит к концу, давление растёт

Бывший швейцарский теннисист Марк Россет прокомментировал результаты своего соотечественника Роджера Федерера в нынешнем сезоне. По мнению Россета, карьера бывшей первой ракетки мира подходит к концу.

«Вторая половина года была несколько лучше. Карьера Федерера подходит к концу, давление растёт, что абсолютно логично и нормально. Ты всё время спрашиваешь себя, что происходит.

Сам не знаешь, когда в последний раз сыграешь в своей карьере. Является ли этот шанс последним? Вернусь ли я сюда? Если ты пропускаешь тренировку, все начинают думать, что ты устал или травмирован. Почему твой врач сидит на скамейке? Неужели всё так плохо?

Даже Роджер, который здорово сочетает карьеру и семейную жизнь, не может это игнорировать», — цитирует Россета Blick.