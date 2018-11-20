Т. Надаль: мне с трудом верится, что Федерер выиграет ТБШ в 2019 году

Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля, предположил, что 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер не сможет пополнить свою коллекцию титулов на Grand Slam.

«Я не знаю точно, что случится в 2019 году. Но мне с трудом верится, что Федерер выиграет ещё один турнир „Большого шлема“. Хотя, должен признаться, такое о Федерере я уже говорил раньше, но он каждый раз удивлял меня», — приводит слова Надаля El Pais.

В 2018 году Федерер, занимающий третью строчку в рейтинге ATP, выиграл Открытый чемпионат Австралии, а также турниры в Роттердаме (Нидерланды), Штутгарте (Германия) и Базеле (Швейцария). За свою карьеру Роджер завоевал 99 титулов в одиночном разряде.