Халеп: хочу стать знаменосцем сборной Румынии на ОИ-2020 и завоевать медаль

Первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп сообщила, что ставит цель — завоевать медаль на Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония).

«Горжусь быть частью олимпийской команды Румынии. Олимпиада в Токио ещё не скоро, но надеюсь быть в форме к её началу и очень хочу попасть на этот турнир. Я играла на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году. Это было прекрасно. Олимпийские игры отличаются от других соревнований.

Теннис — индивидуальный вид спорта, но когда выступала на Олимпиаде, это было нечто другое. Таких эмоций раньше не испытывала. Надеюсь в Токио сыграть лучше, чем в Лондоне. Конечно, главная цель — завоевать медаль любого достоинства. Постараюсь представить свою страну как можно лучше и победить. Также я хочу стать знаменосцем сборной Румынии на церемонии открытия Игр. Если комиссия, принимающая решение, поддержит мою кандидатуру, буду счастлива.

Без сомнений, буду готова сыграть и в паре, но решение — за командой. Буду сосредоточена на борьбе за медаль", — цитирует Халеп Agerpres.



Халеп в первом круге олимпийского турнира в Лондоне проиграла Ярославе Шведовой из Казахстана со счётом 4:6, 2:6.