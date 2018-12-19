Хачанов и Рублёв вместе проводят предсезонную подготовку

Российский теннисист Карен Хачанов поделился деталями предсезонной подготовки, которую он проводит в Испании.



«Половину «предсезонки» я провёл на корте со своим хорошим другом Андреем Рублёвым. Неплохая в этом году зима в Испании, кстати», — написал Карен в своём «инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Карена Хачанова.



22-летний Хачанов завершил минувший сезон в ранге 11-й ракетки мира. 21-летний Рублёв в данный момент располагается на 68-й строчке в мировом рейтинге ATP.



Напомним, 27 декабря Хачанов выступит на выставочном турнире Mubadala Tennis в Абу-Даби (ОАЭ). Его первым соперником станет представитель Австрии Доминик Тим, в случае победы над которым Карен сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.