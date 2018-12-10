Хачанов: до скорой встречи на турнире Mubadala Tennis в Абу-Даби!

Российский теннисист Карен Хачанов заявил, что с нетерпением ждёт возобновления сезона. С 27 по 29 декабря уроженец Москвы примет участие в выставочном турнире Mubadala World Tennis Championship, который пройдёт в Абу-Даби.

«Жду старта Mubadala Tennis в декабре этого года в Абу-Даби. До скорой встречи, ребята!» — написал Хачанов в «Твиттере».

Хачанов стартует матчем с представителем Австрии Домиником Тимом. Победитель этого противостояния в полуфинале сыграет с сербом Новаком Джоковичем. Полуфиналы и матч за пятое место состоятся 28 декабря. Финал и игра за третье место пройдут 29 декабря.

В финале соревнований в 2017 году Кевин Андерсон из ЮАР в двух сетах обыграл представителя Испании Роберто Баутиста-Агута.

Запись доступна в "твиттере" Хачанова.