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10 эйсов не помогли Стосур победить Бузкову в первом круге турнира в Брисбене

10 эйсов не помогли Стосур победить Бузкову в первом круге турнира в Брисбене
Теннис / WTA

Представительница Чехии Мари Бузкова на старте турнира в Брисбене (Австралия) в трёх сетах нанесла поражение хозяйке кортов Саманте Стосур со счётом 4:6, 6:2, 6:2.

Продолжительность противостояния составила 2 часа 15 минут. Бузкова выполнила 4 подачи навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. Стосур совершила 10 эйсов, дважды ошиблась на подаче и сделала 2 брейка.

Следующей соперницей Бузковой станет её соотечественница Каролина Плишкова, посеянная под пятым номером.

Действующей победительницей турнира в Брисбене является украинка Элина Свитолина. В прошлогоднем финале уроженка Одессы в двух сетах обыграла Александру Саснович из Беларуси со счётом 6:2, 6:1. В этом сезоне Свитолина получила первый номер посева.

31 декабря 2018 года, понедельник. 15:00 МСК
Брисбен (ж). 1-й круг
Матч окончен
Мари Бузкова
Мари Бузкова
Чехия
4:6
6:2
6:2
Саманта Стосур
Саманта Стосур
Австралия
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