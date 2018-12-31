10 эйсов не помогли Стосур победить Бузкову в первом круге турнира в Брисбене

Представительница Чехии Мари Бузкова на старте турнира в Брисбене (Австралия) в трёх сетах нанесла поражение хозяйке кортов Саманте Стосур со счётом 4:6, 6:2, 6:2.

Продолжительность противостояния составила 2 часа 15 минут. Бузкова выполнила 4 подачи навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. Стосур совершила 10 эйсов, дважды ошиблась на подаче и сделала 2 брейка.

Следующей соперницей Бузковой станет её соотечественница Каролина Плишкова, посеянная под пятым номером.

Действующей победительницей турнира в Брисбене является украинка Элина Свитолина. В прошлогоднем финале уроженка Одессы в двух сетах обыграла Александру Саснович из Беларуси со счётом 6:2, 6:1. В этом сезоне Свитолина получила первый номер посева.