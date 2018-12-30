Началось! Теннисный сезон-2019 стартовал

Шарапова нарасхват у болельщиков в Китае, Джокович привёз трофей из Абу-Даби в Доху, а Федерер и Бенчич защищают титул на Кубке Хопмана.

Теннисное межсезонье завершено. После показательного соревнования в Абу-Даби, где победителем стал лидер мирового рейтинга Новак Джокович, тремя мужскими (Доха, Брисбен, Пуна) и тремя женскими регулярными турнирами открылся сезон-2019 (Брисбен, Шэньчжэне, Окленде). Также пройдёт и знаменитый Кубок Хопмана.

«Пусть год будет жирным и сытным, как боров, откормленный на сало и шашлык» Екатерина Бычкова в своей колонке — о том, когда проще получить время на корте, о бестолковости Кубка Хопмана и на кого стоит делать ставку.

Перт, Австралия. Hopman Cup

Покрытие: хард, открытые корты.

Дата проведения: 29 декабря – 5 января.

Разница во времени с Москвой: +5 часов.



Участники. Группа A:

Германия (Анжелика Кербер/Александр Зверев)

Франция (Ализе Корне/Люка Пуи)

Австралия (Эшли Барти/Мэттью Эбден)

Испания (Гарбинье Мугуруса/Давид Феррер)

Группа B:

США (Серена Уильямс/Фрэнсис Тиафо)

Швейцария (Белинда Бенчич/Роджер Федерер)

Греция (Мария Саккари/Стефанос Циципас)

Великобритания (Кэйти Бултер/Кэмерон Норри)



Действующий победитель: Швейцария (Белинда Бенчич/Роджер Федерер).

В Перте (Австралия) стартовал 31-й розыгрыш Кубка Хопмана – командного чемпионата мира среди смешанных пар. Формат соревнований стал уже привычным за долгие годы: восемь дуэтов из разных стран мира в двух группах по четыре команды разыгрывают по круговой системе по одной путёвке в финал, где и определяется победитель. В прошлом году чемпионами стали швейцарцы – Роджер Федерер и Белинда Бенчич, которые уже удачно приступили к защите титула. Но и составы остальных сборных тоже довольно звёздные – это Анжелика Кербер и Александр Зверев (Германия), Серена Уильямс (США), Стефанос Циципас (Греция), Гарбинье Мугуруса и Давид Феррер (Испания).

Турнир WTA/Premier. Брисбен (Австралия). Brisbane International

Призовой фонд: $ 1 000 000.

Покрытие: хард, открытые корты.

Дата проведения: 31 декабря – 6 января.

Разница во времени с Москвой: +7 часов.

Заявка на турнир (от 19.11.2018): Элина Свитолина (4), Наоми Осака (5), Слоан Стивенс (6), Петра Квитова (7), Каролина Плишкова (8), Кики Бертенс (9), Дарья Касаткина (10), Анастасия Севастова (12), Анастасия Потапова (Q).

Полный список участников.

Отказались от участия: Камила Джорджи (26).



Действующий победитель: Элина Свитолина.

Женский турнир в штате Квинсленд проводился вначале в городе Голд-Косте – с 1997 по 2008 год. Первой чемпионкой была россиянка Елена Лиховцева (1997), также побеждала Динара Сафина (2007). В 2009 году в соседнем Брисбене был введён в строй новый Queensland Tennis Centre, и турнир сменил место проведения. Первый титул в Брисбене выиграла белоруска Виктория Азаренко (2009), в 2015-м первенствовала Мария Шарапова. А действующей чемпионкой является Элина Свитолина, которая приехала в этом году защищать титул и была посеяна под первым номером. На турнире также выступят две россиянки — Дарья Касаткина и Анастасия Потапова, пробившаяся в основу через квалификацию.

Турнир WTA/International. Шэньчжэнь (Китай). Shenzhen Open

Призовой фонд: $ 750 000.

Покрытие: хард, открытые корты.

Дата проведения: 30 декабря – 5 января.

Разница во времени с Москвой: +5 часов.

Заявка на турнир (от 19.11.2018): Арина Соболенко (11), Каролин Гарсия (19), Ван Цян (20), Елена Остапенко (22), Мария Шарапова (29), Чжан Шуай (38), Чжэн Сайсай (40), Анастасия Павлюченкова (42), Екатерина Александрова (72), Евгения Родина (75), Вера Звонарёва (WC), Тимя Бачински (SR), Вероника Кудерметова (Q).



Полный список участников.

Действующий победитель: Симона Халеп.

Женский турнир в Шэньчжэне проводится с 2013 года. Два первых розыгрыша выиграла местная любимица — Ли На, ещё два титула на счету Симоны Халеп (2015, 2018). Румынка пока восстанавливается от травмы и защищать титул не приехала. Сетку возглавила Арина Соболенко из Беларуси. Также среди участниц 6 россиянок – Мария Шарапова, Анастасия Павлюченкова, Екатерина Александрова, Евгения Родина, Вера Звонарёва (WC) и Вероника Кудерметова (Q).

Турнир WTA/International. Окленд (Новая Зеландия). ASB Classic

Призовой фонд: $ 250 000.

Покрытие: хард, открытые корты.

Дата проведения: 31 декабря – 6 января.

Разница во времени с Москвой: +10 часов.

Заявка на турнир (от 19.11.2018): Каролина Возняцки (3), Юлия Гёргес (14), Се Шувэй (28), Петра Мартич (32), Барбора Стрыцова (33), Винус Уильямс (39), Кирстен Флипкенс (48), Элисон Ван Эйтванк (50), Виктория Азаренко (51), Маргарита Гаспарян (92).

Полный список участников.

Отказались от участия: Ребекка Петерсон (59), Маркета Вондроушова (68).



Действующий победитель: Юлия Гёргес.

Женский турнир в крупнейшем городе Новой Зеландии разыгрывается с 1986 года. В 1990-м там выиграла советская теннисистка Лейла Месхи, а в 2009-м – россиянка Елена Дементьева. Действующей победительницей турнира является немка Юлия Гёргес, которая приехала защищать титул и получила 2-й номер посева, а возглавила сетку датчанка Каролина Возняцки. Среди участниц есть и представительница России – Маргарита Гаспарян.

Турнир ATP World Tour 250. Доха (Катар). Qatar ExxonMobil Open

Призовой фонд: $ 1 313 215.

Покрытие: хард, открытые корты.

Дата проведения: 31 декабря – 5 января.

Разница во времени с Москвой: нет.

Заявка на турнир (от 19.11.2018): Новак Джокович (1), Доминик Тим (8), Карен Хачанов (11), Марко Чеккинато (20), Николоз Басилашвили (21), Давид Гоффен (22), Роберто Баутиста-Агут (24), Фернандо Вердаско (28), Андрей Рублёв (68/LD), Томаш Бердых (WC).



Полный список участников.

Отказались от участия: Ришар Гаске (26), Михаил Кукушкин (53).

Снялись с турнира: Фелисьяно Лопес (64).

Действующий победитель: Гаэль Монфис.

Турнир в Дохе проводится с 1993 года. Первый титул завоевал Борис Беккер. В 2010-м здесь отличился Николай Давыденко. В этом году лидером посева стал двукратный победитель турнира Новак Джокович (2016, 2017), который только что выиграл показательное соревнование в Абу-Даби. В сетке значатся и два россиянина – Карен Хачанов и Андрей Рублёв.

Джокович догнал Надаля. Лидер мирового рейтинга показал силу в Абу-Даби Джокович доказал, что он лучший. Хачанов уже превратил Тима в своего клиента, а Надаля заставили засомневаться в своих силах.

Турнир АТР World Tour 250. Брисбен (Австралия). Brisbane International

Призовой фонд: $ 527 880.

Покрытие: хард, открытые корты.

Дата проведения: 31 декабря – 6 января.

Разница во времени с Москвой: +7 часов.

Заявка на турнир (от 19.11.2018): Рафаэль Надаль (2), Кей Нисикори (9), Кайл Эдмунд (14), Даниил Медведев (16), Милош Раонич (18), Григор Димитров (19), Алекс де Минор (31), Джон Миллман (34), Энди Маррей (SR), Жо-Вильфрид Цонга (SR), Алексей Попырин (WC).

Полный список участников.

Отказались от участия: Миша Зверев (69).

Действующий победитель: Ник Кирьос.

Мужской турнир до Брисбена проводился в Аделаиде. Первым чемпионом в 1972 году был советский теннисист Александр Метревели. В 1994 и 1996 годах там первенствовал россиянин Евгений Кафельников, а в 2003-м – Николай Давыденко. В 2009-м турнир переместился в Брисбен, где проводится одновременно с женским. Действующим чемпионом является Ник Кирьос, который в нынешнем сезоне заявлен под 8-м номером. А возглавил сетку Рафаэль Надаль. Среди участников есть и россиянин – Даниил Медведев

Турнир АТР World Tour 250. Пуна (Индия). Tata Open Maharashtra

Призовой фонд: $ 527 880.

Покрытие: хард, открытые корты.

Дата проведения: 31 декабря – 5 января.

Разница во времени с Москвой: +2,5 часа.

Заявка на турнир (от 19.11.2018): Кевин Андерсон (6), Чхун Хён (25), Жиль Симон (30), Малек Жазири (45), Бенуа Пэр (52), Роберто Карбальес-Баэна (73), Хауме Мунар (75), Пабло Андухар (83), Евгений Донской (97).



Полный список участников.

Отказались от участия: Марин Чилич (7).



Действующий победитель: Жиль Симон.

Турнир в Нью-Дели впервые был разыгран в 1996 году, после чего переехал в другой индийский город — Ченнай, а с 2018-го переместился в Пуну. В 2008-м титул завоевал россиянин Михаил Южный, в финале разгромив испанца Рафаэля Надаля. Рекордсменом Ченная по количеству побед является Стэн Вавринка – четыре (2011, 2014-2016). Лидером посева в этом году стал прошлогодний финалист – Кевин Андерсон, а чемпион Жиль Симон получил третий номер. В сетке есть и один представитель России – Евгений Донской.