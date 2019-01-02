Вавринка: Хачанов заметно прибавил с момента нашей последней встречи

Швейцарец Стэн Вавринка прокомментировал победу над россиянином Кареном Хачановым в первом круге турнира в Дохе со счётом 7:6 (9:7), 6:4.

«Это был прекрасный матч, отличный уровень. Я остался доволен проведённым межсезоньем. Я долго и упорно трудился и знаю, что рано или поздно это даст результат. Я хорошо себя чувствую в физическом плане. В теннисном тоже. Я провёл первый матч в году с соперником, который находится в отличной форме. С соперником, который в прошлом году выиграл турнир в Париже. Я остался доволен своими действиями на корте.

Это новый матч и новый сезон для меня. После того как я победил Карена в Санкт-Петербурге он позднее выиграл титул. Сейчас он больше уверен в себе. Он играет здорово. Он заметно прибавил за четыре месяца после нашей последней встречи. Мне было важно изучить опыт нашей предыдущей игры и подумать над тем, как следует действовать", — цитирует Вавринку официальный сайт тура.