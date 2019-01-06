С. Уильямс провела тренировку с бывшим бойфрендом

Бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс в Мельбурне ведёт подготовку к Australian Open. В воскресенье, 6 января, 37-летняя спортсменка провела тренировку с победителем Итогового чемпионата ATP 2017 года болгарином Григором Димитровым.

«Мы могли бы смотреть на это целый день», — говорится в подписи к видео, которое опубликовал официальный «Твиттер» турнира.

Ранее сообщалось, что Серена Уильямс встречалась с болгарским теннисистом, у которого затем были отношения с россиянкой Марией Шараповой. В 2013 году американка в одном из интервью назвала Димитрова «парнем с чёрным сердцем», а Марию — занудой, «которую всё равно не будут приглашать на крутые вечеринки».

Запись доступна в "твиттере" Открытого чемпионата Австралии.