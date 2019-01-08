Катерина Бондаренко ждёт второго ребёнка

В семье украинской теннисистки Катерины Бондаренко ожидается пополнение, об этом сообщает издание «Большой теннис Украины». Девушка находится на восьмом месяце беременности. Первый ребёнок в семье Катерины и её мужа Дениса родился в 2013 году.



Последним официальным турниром, на котором выступала 32-летняя украинка стал Открытый чемпионат США, который проходил в августе.



Наивысшей позицией в рейтинге WTA для теннисистки стала 29-я строчка, которую она занимала в октябре 2009 года. В данный момент Бондаренко — 140-я ракетка мира.

На её счету два выигранных турнира категории WTA в одиночном разряде, три — в парном. В 2008 году Катерина вместе с сестрой Алёной выиграли Открытый чемпионат Австралии в парном разряде.