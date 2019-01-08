Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис /

Катерина Бондаренко ждёт второго ребёнка

Катерина Бондаренко ждёт второго ребёнка
Теннис / WTA

В семье украинской теннисистки Катерины Бондаренко ожидается пополнение, об этом сообщает издание «Большой теннис Украины». Девушка находится на восьмом месяце беременности. Первый ребёнок в семье Катерины и её мужа Дениса родился в 2013 году.

Последним официальным турниром, на котором выступала 32-летняя украинка стал Открытый чемпионат США, который проходил в августе.

Наивысшей позицией в рейтинге WTA для теннисистки стала 29-я строчка, которую она занимала в октябре 2009 года. В данный момент Бондаренко — 140-я ракетка мира.

На её счету два выигранных турнира категории WTA в одиночном разряде, три — в парном. В 2008 году Катерина вместе с сестрой Алёной выиграли Открытый чемпионат Австралии в парном разряде.

Хингис сообщила, что ждёт ребёнка
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент