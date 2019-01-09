Медведев: мы беспокоились о травме Шараповой, но она выступит в Санкт-Петербурге

Генеральный директор St.Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев рассказал о составе участниц очередного розыгрыша соревнований.



«В этом году у нас звёздный состав, три игрока из первой десятки: чешка Петра Квитова, которая едет защищать свой титул, Кики Бертенс из Нидерландов, наша Дарья Касаткина, которая восхождение к высотам тенниса начала в Петербурге. Сыграют Анастасия Павлюченкова, Кристина Младенович.



«Мармеладинка» турнира — это Мария Шарапова. Она сыграет в турнире, а мы беспокоились за её повреждение, полученное в Китае», — цитирует Медведева «Р-Спорт».

Напомним, Мария Шарапова не сумела завершить матч против белорусской теннисистки Арины Соболенко на турнире в Шэньчжэне из-за травмы бедра.

Турнир в Санкт-Петербурге пройдёт в период с 26 января по 3 февраля.