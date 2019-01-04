Причина снятия Шараповой с матча против Соболенко — травма бедра

Стал известен характер травмы россиянки Марии Шараповой, из-за которой та отказалась продолжать борьбу в четвертьфинальном матче соревнований в Шэньчжэне.

Напомним, Мария уступала белорусской теннисистке Арине Соболенко со счётом 1:6, 2:4 и после очередного проигранного гейма на своей подаче покинула корт. Ещё до поединка россиянку беспокоило повреждение бедра, о чём сообщает Reuters.

Шарапова покинула стадион по завершении первой партии, однако медицинская помощь теннисистке не помогла. Её тренер Томас Хогстедт посоветовал взять медицинский тайм-аут, однако она, проиграв шестой гейм, снялась с матча.

Уже 14 января стартуют матчи основной сетки Открытого чемпионата Австралии, на которой заявлена 31-летняя россиянка.

Соболенко вышла в полуфинал Шэньчжэня на отказе Шараповой при счёте 6:1, 4:2